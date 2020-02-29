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Город

29 февраля, 19:58

Повышенный уровень погодной опасности объявили до 3 марта

город погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порывистый ветер и гололедица ожидаются в столичном регионе, сообщает Гидрометцентр России. На ближайшие дни объявлен желтый уровень погодной опасности.

Предупреждение в связи с ветром будет действовать с 9:00 1 марта до 9:00 3 марта. Гололедица в Москве и Подмосковье прогнозируется с 21:00 1 марта до 9:00 2 марта.

Ранее стало известно, что 29 февраля будет ветреным и солнечным днем. Воздух прогреется до плюс трех градусов.

Первые дни весны в Москве окажутся теплыми. Столбики термометра поднимутся до отметки в плюс тринадцать градусов. Однако к праздничным выходным снова похолодает: днем будет не выше 2–7 градусов тепла, а ночами температура станет близка к нулю. Тем не менее это все равно выше нормы.

Снежный покров в столице полностью исчезнет к 5 марта. Если новый сформируется, то он будет неустойчивым и кратковременным.

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