Москвичам пообещали комфортную погоду в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что погода в столице в выходные будет вполне комфортной.
Ночью возможен небольшой мороз – минус 2 градуса в Москве и минус 5 – по области. Днем ожидается от 1 до 3 градусов выше нуля. Существенных осадков не будет. Из-за появления солнца воздух будет прогреваться, несмотря на то что в субботу будет дуть плотный юго-западный ветер.
Позднякова добавила, что в начале следующей недели температура окажется выше нормы примерно на пять градусов, передает RT. Атмосферное давление будет понижаться, возможны небольшие осадки.
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин также говорил, что средняя температура в начале марта в столичном регионе окажется выше нормы. Он подчеркнул, что зима этого года может стать одной из самых теплых за всю историю наблюдений.
Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный спасатель Российской Федерации Михаил Фалеев полагает, что аномально теплая зима приведет к пробуждению лесных клещей раньше времени. Он полагает, что они выйдут из спячки в марте – апреле.
Лето же в городе обещают умеренно теплое. Сотрудник Главной географической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев объяснил, что закономерность аномально теплой зимы и в последующем умеренно теплого лета подтверждена многолетними данными.
Варакин призвал не ждать повторения ситуации с жаркой погодой и пожарами 2010 года. Он отметил, что норма по осадкам будет выполнена и даже перевыполнена.
Холодный атмосферный фронт пришел в столицу
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