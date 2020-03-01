МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

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Сильный ветер ожидается в Москве до понедельника, 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Ветер будет дуть с порывами до 12–17 метров в секунду. Предупреждение действует до 10:00.

В МЧС призывают строго соблюдать правила персональной безопасности. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Центр организации дорожного движения просит водителей внимательнее выбирать место для парковки.

"Хорошая новость – ветер южный. Плохая – заборам, рекламным щитам и прочим плакатам все равно, откуда дует и в какую сторону падать. Поэтому радуемся весне, но вдали от широкоформатных конструкций", – говорится в сообщении ЦОДД в микроблоге в Twitter.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что климатическая норма в первую неделю марта в Москве окажется выше на 6–9 градусов. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что к 5–6 марта может потеплеть даже до 13 градусов.

Специалист уточнил, что снежный покров в Москве полностью исчезнет к 5 марта. Если новый сформируется, то он будет кратковременным.

Сотрудник Главной географической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что лето в городе будет умеренным. Он добавил, что закономерность аномально теплой зимы и в последующем умеренно теплого лета подтверждена многолетними данными.