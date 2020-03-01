МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Фото: depositphotos/Chalabala
Сильный ветер ожидается в Москве до понедельника, 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Ветер будет дуть с порывами до 12–17 метров в секунду. Предупреждение действует до 10:00.
В МЧС призывают строго соблюдать правила персональной безопасности. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Центр организации дорожного движения просит водителей внимательнее выбирать место для парковки.
"Хорошая новость – ветер южный. Плохая – заборам, рекламным щитам и прочим плакатам все равно, откуда дует и в какую сторону падать. Поэтому радуемся весне, но вдали от широкоформатных конструкций", – говорится в сообщении ЦОДД в микроблоге в Twitter.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что климатическая норма в первую неделю марта в Москве окажется выше на 6–9 градусов. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что к 5–6 марта может потеплеть даже до 13 градусов.
Специалист уточнил, что снежный покров в Москве полностью исчезнет к 5 марта. Если новый сформируется, то он будет кратковременным.
Сотрудник Главной географической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что лето в городе будет умеренным. Он добавил, что закономерность аномально теплой зимы и в последующем умеренно теплого лета подтверждена многолетними данными.
Снег выпал в Москве в первый день весны
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: