Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: TASS/Boris Roessler/DPA
Гидрометцентр России сообщил о высокой вероятности возникновения порывистого ветра в столичном регионе.
Синоптики отметили, что скорость ветра может достигать 15 метров в секунду. В Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Действие предупреждения продлится с 21:00 4 марта до 21:00 6 марта.
Ранее стало известно, что 4 марта воздух прогреется до плюс семи градусов. Вечером столбики термометра остановятся на отметке в плюс пять градусов.
Также в Москве недавно вводили желтый уровень погодной опасности в связи с образованием сильного тумана.
Погоду в столице эксперты считают аномально теплой. Так, за минувшую зиму специалисты зафиксировали 11 температурных рекордов. Считается, что зима 2020 года в центральной России стала рекордно теплой за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.
Такие перемены в климате серьезно влияют не только на людей. Например, в связи с этим в 2020 году сезон клещей увеличится на два месяца. В некоторых регионах насекомые активизировались уже в феврале. Также в Московском зоопарке раньше срока вышли из спячки сурки, а по всей столице уже зацвели подснежники.
Из-за аномально теплой погоды раньше обычного начался ремонтный сезон в Москве. Уже в ночь с 20 на 21 февраля начался ремонт мостовых сооружений на шести городских объектах. В связи с изменившимися климатическими условиями в сторону снижения пересмотрят стоимость отопления в российских квартирах.
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