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Общество

14:32

Москвичей предупредили о сильном тумане

общество город погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве и Подмосковье ввели желтый уровень погодной опасности. Предупреждение связано с образованием сильного тумана, сообщили в Гидрометцентре России.

"Погода потенциально опасна. Ночью и утром в отдельных районах туман", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение действует в Москве с 23:00 вторника до 10:00 среды, в области повышенный уровень вводят с 22:00.

Ранее синоптики дали прогноз на вторник, 3 марта. Сообщалось, что в столице установится облачная погода, местами пройдет дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 4–6 градусов тепла.

Также специалисты предупреждали об увеличении порывов ветра до 9 метров в секунду.

Кроме того, метеорологи рассказали, что за минувшую зиму в Москве было зафиксировано 11 температурных рекордов. Этот сезон оказался самым теплым за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений.

"Погода": дождливая погода пришла в столицу

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