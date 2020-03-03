Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:16

Облачная погода ожидает москвичей во вторник

общество погода

Фото: depositphotos/irinabal18

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье во вторник, 3 марта. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Синоптики передают, что днем столичный регион окажется под властью атмосферного фронта. Местами может пройти небольшой дождь.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 4–6 градусов тепла, по области – до плюс 6 градусов", – говорится в сообщении.

Будет дуть южный ветер порывами 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 80 процентов.

Специалисты предупреждают о сниженном содержании кислорода в воздухе. Кроме того, в регионе отмечается колебание атмосферного давления. Такие погодные условия отрицательно сказываются на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее стало известно, когда в Москве ожидается пик тепла. По данным синоптиков, 5 марта воздух прогреется до 10–12 градусов.

При этом москвичей призвали не торопиться со сменой зимней резины. Эксперты напомнили, что по ночам и за городом температура может быть гораздо ниже, чем днем в столице.

Аномально теплая погода ожидается в столице 5 марта

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика