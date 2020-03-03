Облачная погода ожидает москвичей во вторник

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Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье во вторник, 3 марта. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Синоптики передают, что днем столичный регион окажется под властью атмосферного фронта. Местами может пройти небольшой дождь.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 4–6 градусов тепла, по области – до плюс 6 градусов", – говорится в сообщении.

Будет дуть южный ветер порывами 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 80 процентов.

Специалисты предупреждают о сниженном содержании кислорода в воздухе. Кроме того, в регионе отмечается колебание атмосферного давления. Такие погодные условия отрицательно сказываются на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее стало известно, когда в Москве ожидается пик тепла. По данным синоптиков, 5 марта воздух прогреется до 10–12 градусов.

При этом москвичей призвали не торопиться со сменой зимней резины. Эксперты напомнили, что по ночам и за городом температура может быть гораздо ниже, чем днем в столице.