Синоптики рассказали о погоде в среду в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода с осадками установится в Москве и Подмосковье в среду, 15 апреля. Об этом информирует сайт "Метеоновости".
Специалисты отмечают, что в течение дня в разных районах города ожидаются осадки различной степени интенсивности – от небольших до умеренных.
"Максимальная температура воздуха в Москве составит 5-7 градусов тепла, по области – до плюс 10 градусов", – сообщается на сайте.
Уточняется, что будет дуть западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом синоптики предупреждают, что в отдельных местах возможны усиления ветра до 14 метров в секунду.
Специалисты также рассказали, что пришедшая в столичный регион погода способна оказать влияние на самочувствие людей с хроническими недугами. Это может проявиться в виде переутомления или психологического дискомфорта.
Ранее синоптики рассказали, когда тепло вернется в Москву. Сообщалось, что наиболее интенсивные осадки ожидаются 14, 16 и 18 апреля.
При этом накануне стало известно, что ночь на 14 апреля стала самой теплой в Москве с начала года. Столбики термометров поднялись выше 8 градусов тепла.
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