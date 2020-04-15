Синоптики рассказали о погоде в среду в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с осадками установится в Москве и Подмосковье в среду, 15 апреля. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Специалисты отмечают, что в течение дня в разных районах города ожидаются осадки различной степени интенсивности – от небольших до умеренных.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 5-7 градусов тепла, по области – до плюс 10 градусов", – сообщается на сайте.

Уточняется, что будет дуть западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом синоптики предупреждают, что в отдельных местах возможны усиления ветра до 14 метров в секунду.

Специалисты также рассказали, что пришедшая в столичный регион погода способна оказать влияние на самочувствие людей с хроническими недугами. Это может проявиться в виде переутомления или психологического дискомфорта.

Ранее синоптики рассказали, когда тепло вернется в Москву. Сообщалось, что наиболее интенсивные осадки ожидаются 14, 16 и 18 апреля.

При этом накануне стало известно, что ночь на 14 апреля стала самой теплой в Москве с начала года. Столбики термометров поднялись выше 8 градусов тепла.