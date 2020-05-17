Аномальное похолодание ожидает ряд регионов РФ в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Аномально холодная погода ожидается в Центральной России в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3–4 градуса в течение ближайших дней", – сообщил синоптик.
По его словам, такая погода связана с переносом воздушных масс с северо-запада. Вильфанд добавил, что днем воздух будет прогреваться до 12–17 градусов.
Тем временем в воскресенье днем в столичном регионе температура воздуха прогреется максимум до +16 градусов, в понедельник и во вторник – до 14–15. В среду, четверг и пятницу ожидается небольшое потепление до 17 градусов.
Ранее метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова также подчеркнула, что температура воздуха в Москве и области в ближайшее время останется ниже нормы. Значение среднесуточной температуры останется ниже нормы на 4 градуса. По ее словам, подобная погода больше характерна для конца апреля.
Самым холодным днем с начала мая оказалась среда на текущей неделе. Из-за сильного ветра холод проник в приземный слой. В этот день максимальная температура воздуха на ВДНХ достигла лишь 12,4 градуса.
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