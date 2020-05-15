Синоптики обещают погоду с температурой ниже нормы в столице и области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве и области в ближайшее время останется ниже нормы. Прогнозом поделилась ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, передает РБК.

"Мы продолжаем находиться под влиянием холодных воздушных масс, а это значит, что в Москве и области будут сохраняться низкие температуры ночью", – рассказывает Макарова. Она уточнила, что до середины следующей недели в столичном регионе ночью будет до плюс 8 градусов.

По словам Макаровой, днем температура воздуха постепенно будет повышаться. "Тем не менее значение среднесуточной температуры останется ниже нормы на 4 градуса", – предупреждает ведущий метеоролог Гидрометцентра. Подобная погода больше характерна для конца апреля, обращает внимание Макарова.

В течение следующих дней москвичей ожидает ветреная погода, будут дожди. Воздух прогреется только до 16 градусов.

Ранее Гидрометцентр подтвердил рекордно теплое начало года на планете.