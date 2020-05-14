Гидрометцентр подтвердил рекордно теплое начало года на планете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Среднеглобальная температура на поверхности планеты в период с января по май стала рекордной по сравнению с остальными данными за историю метеонаблюдений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Система Copernicus (европейский центр прогнозов. – Прим. ред.) определяет, что апрель в этом году был самым теплым, а NOAA (американская система. – Прим. ред.) оценивает как второй. Уже за первые четыре месяца среднеглобальная температура находится на втором месте", – сказал Вильфанд.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что в России потепление идет в 2,5 раза быстрее, чем в жарких странах. По его словам, нужно принимать меры на правительственном уровне для адаптации к изменяющимся условиям на фоне потепления.

Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян отмечал, что предстоящим летом на территории Центральной России прогнозируется "очень жаркое лето". При прогнозируемом жарком лете возможно возникновение торфяных пожаров на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областей, подчеркивал Чуприян.

Росгидромет также сообщал, что в ряде регионов РФ будет экстремально высокая температура. По прогнозам, она окажется выше 30 градусов, а в южных районах страны – выше 35 градусов.

Вильфанд же предполагал, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. По его утверждению, речь идет о температуре в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли. Специалист добавил, что климатологи уже считают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.

