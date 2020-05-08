Синоптики предупредили россиян о засухе

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
В нескольких регионах России сформировались условия для почвенной засухи из-за малого количества осадков весной. Пострадать могут Калужская, Брянская, Орловская, Смоленская, Липецкая, Курская, Белгородская, Астраханская области, Крым и Краснодарский край, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, повлиять на ситуацию в положительную сторону может май с достаточным количеством осадков.
"Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы. Дефицит заметный, особенно хорошо он прослеживается в Южном федеральном округе. Эти регионы и так засушливые", – приводит слова Вильфанда ТАСС.
Он пояснил, что в Астраханской области за апрель выпало 5 миллиметров осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае – всего 42% от нормы, в Крыму – 25% от нормы. Кроме того, в Московской области за апрель выпало всего только 58%. По словам Вильфанда, формируются условия для почвенной засухи.
Однако специалисты не спешат давать прогноз по урожайности, так как май является ключевым месяцем.
"Если в мае выпадает осадков достаточно, то все будет хорошо", – добавил Вильфанд.
Климатолог Алексей Карнаухов ранее рассказал, что заявление о том, что лето 2020 года может стать одним из самых жарких, вполне справедливо.
По его словам, в последнее время скорость изменения глобального климата достигла определенных величин. Кроме того, по словам климатолога, о теплом лете свидетельствует довольно теплая зима с небольшим количеством осадков.
Ранее сообщалось, что предстоящее лето может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента РФ.
Он также обратил внимание на то, что, несмотря на все принимаемые меры, число пожаров в России не уменьшается. Он связал это с несоблюдением режима самоизоляции и потеплением климата.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: