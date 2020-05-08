Синоптики предупредили россиян о засухе

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В нескольких регионах России сформировались условия для почвенной засухи из-за малого количества осадков весной. Пострадать могут Калужская, Брянская, Орловская, Смоленская, Липецкая, Курская, Белгородская, Астраханская области, Крым и Краснодарский край, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, повлиять на ситуацию в положительную сторону может май с достаточным количеством осадков.

"Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы. Дефицит заметный, особенно хорошо он прослеживается в Южном федеральном округе. Эти регионы и так засушливые", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Он пояснил, что в Астраханской области за апрель выпало 5 миллиметров осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае – всего 42% от нормы, в Крыму – 25% от нормы. Кроме того, в Московской области за апрель выпало всего только 58%. По словам Вильфанда, формируются условия для почвенной засухи.

Однако специалисты не спешат давать прогноз по урожайности, так как май является ключевым месяцем.

"Если в мае выпадает осадков достаточно, то все будет хорошо", – добавил Вильфанд.

Климатолог Алексей Карнаухов ранее рассказал, что заявление о том, что лето 2020 года может стать одним из самых жарких, вполне справедливо.

По его словам, в последнее время скорость изменения глобального климата достигла определенных величин. Кроме того, по словам климатолога, о теплом лете свидетельствует довольно теплая зима с небольшим количеством осадков.

Ранее сообщалось, что предстоящее лето может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента РФ.

Он также обратил внимание на то, что, несмотря на все принимаемые меры, число пожаров в России не уменьшается. Он связал это с несоблюдением режима самоизоляции и потеплением климата.