Климатолог назвал причину переменчивой погоды в Москве

С начала майских праздников жители столицы наблюдают необычную погоду: ясное небо и солнце утром сменяются порывистым ветром, грозой и ливнем днем. Разбираемся, в чем причина таких резких перепадов, а также какие прогнозы дают метеорологи на лето.



Гроза в начале мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за дождя и грозы в Москве 6 мая объявили желтый уровень погодной опасности. Также в МЧС предупредили о возможном усилении ветра до 20 метров в секунду. Коммунальные службы столицы работают в режиме повышенной готовности. В городе приняты меры по защите зданий, транспорта и рекламных щитовых конструкций.

По прогнозам синоптиков, ветреная погода сохранится в Москве вплоть до пятницы. В связи с этим в МЧС посоветовали москвичам обходить любые шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями и не парковать вблизи них машины. Кроме того, в ведомстве призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.





из сообщения МЧС России По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12:00 6 мая до 01:00 7 мая в Москве местами ожидается гроза с дождем, в отдельных районах сильным. При грозе ожидается усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду.

Похожий прогноз был в Москве и на 5 мая. Тогда экстренное предупреждение сделали из-за грозы и ветра, последствия порывов которого устраняли в разных районах столицы. В частности, в экстренных службах города сообщили о том, что было повалено не менее десяти деревьев.

При этом в Москве сохраняется теплая погода. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 4, 5 и 6 мая москвичи "окажутся в июне": температура будет достигать 20 градусов и выше. Однако уже 7-го числа мы "вернемся в майскую норму".

Что же касается Дня Победы, то в городе станет немного прохладнее. По данным центра погоды "Фобос", "в пятницу в столицу придут холодные воздушные массы. К праздничным выходным температура ночью в Москве опустится до 3-8 градусов, а днем будет не выше 14-17 градусов". При этом 10 мая вновь ожидается потепление до 20 градусов.



Предвестие глобального потепления?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Климатолог Алексей Карнаухов прокомментировал Москве 24 переменчивую погоду в столице. По его словам, грозы и дожди в мае – традиционное явление. Однако, по мнению эксперта, учащение и усиление подобных эпизодов свидетельствует о глобальном потеплении.

"Глобальное потепление приводит к тому, что те явления, которые у нас были редкими, становятся частыми: количество торнадо увеличивается, горизонтальные молнии, которые наблюдаются, тоже. Несколько лет назад, летом, я видел их, выезжая из Москвы. То есть это когда молния бьет не из облака в землю, а из облака в облако… Это в принципе характерно для тропиков, а не для наших широт. Наводнений тоже стало больше", – рассказывает климатолог.





Алексей Карнаухов климатолог Интенсивность осадков тоже увеличивается в связи с глобальным потеплением. Особенно это проявляется на юге нашей страны, в районе Кавказа, на Дальнем Востоке… То есть можно говорить о том, что к нам как бы перемещается эта муссонная зона, когда очень большое количество осадков выпадет в определенный сезон. Обычно это характерно для Китая, Вьетнама, Индии. Но в последнее время те явления, которые характерны для тропических широт, перемещаются больше на север.

Карнаухов добавил, что погодные перепады, наблюдающиеся в мае, возможны и летом. Климатолог объяснил это тем, что условия меняются год от года.

"Иногда у нас бывает засуха, когда полтора-два месяца нет дождей. Бывают мелкие – моросящие – дожди, бывает и такое, как сейчас", – заключил собеседник Москвы 24.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также полагает, что погода в столице типична для конца весны.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Редко май балует нас устойчивой погодой, еще реже весь май бывает холодным. А так всегда в мае по климату присутствуют две, а то и три волны относительно прохладной погоды.

Вместе с тем специалист считает, что по нестабильной майской погоде сложно судить о том, будет ли лето таким же, возможно ли большое количество гроз. Позднякова напомнила, что уже к 9 Мая температура воздуха станет прохладнее.

"Что касается ближайших праздничных дней, там как раз будет довольно прохладно, северный ветер. Так что, кроме самодисциплины, во время самоизоляции погода должна удержать жителей столичного региона. Конечно, всем нужно оставаться дома", – заключила она.

Ранее в Росгидромете рассказали, что предстоящим летом на всей территории страны ожидаются температуры выше средних многолетних значений. Отмечается, что в ряде регионов они могут быть даже экстремальными. В частности, температура воздуха будет выше 30 градусов, а в южных районах России превысит 35 градусов.



Соболева Илона