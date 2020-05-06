Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности из-за грозы и ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что столичные коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности из-за непогоды.
Он напомнил прогнозы синоптиков, согласно которым в Москве ожидают грозу и сильный ветер с порывами, достигающими 20 метров в секунду.
"В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций", – рассказал Бирюков.
Он добавил, что в столице приняты меры по защите зданий, объектов торговли и транспорта, а также рекламных щитовых конструкций от порывов ветра. Бирюков порекомендовал горожанам быть предельно внимательными на улице.
"Если все-таки возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при грозе и таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили", – отметил Бирюков.
Ранее о грядущей непогоде напомнили и в Центре организации дорожного движения. Горожан призвали соблюдать осторожность при использовании личного транспорта. Кроме того, в пресс-службе Московского паркинга порекомендовали столичным жителям не оставлять автомобили рядом с деревьями.
В МЧС горожан также призвали соблюдать осторожность и не находиться рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями. Автомобилистам же порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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