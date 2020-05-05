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Общество

14:08

Москвичей призвали соблюдать осторожность из-за дождя и ветра

общество погода

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Столичных водителей призвали быть осторожнее из-за дождя с грозой и ветром, которые продержатся в городе до вечера вторника. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Снова гроза. Синоптики прогнозируют, что дождь и ветер будут с нами до 21 часа. Будьте осторожны, #оставайтесьдома", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Специалисты Центра также отметили, что о поваленных знаках и развернутых светофорах москвичи могут сообщить по телефону 3210.

Желтый уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье до четверга, 7 мая. Погода потенциально опасна из-за порывистого ветра и грозы.

По прогнозам синоптиков, во вторник ожидается до 22 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до 11 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет в истории.

Москвичей предупредили о сильном дожде с грозами и ветром

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