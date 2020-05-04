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Москва 24

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Общество

07:51

Вильфанд рассказал о сроках прихода похолодания в Москву

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, когда в столицу придет похолодание, передает РИА Новости.

По словам специалиста, теплая погода продержится в Москве до 6 мая.

"В четверг меняется циркуляция и начинается понижение температуры во второй половине дня. Ночью уже будет около 5–6 градусов, днем – 15–16 градусов", – сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что 6 и 7 мая станут переходными днями в плане температуры воздуха. При этом 8 мая ожидается уже серьезное похолодание.

Специалист добавил, что в столице наступил сезон теплых ночей. В первой половине недели столбики термометров ночью поднимутся до 14 градусов тепла.

По данным Росгидромета, днем в понедельник, вторник и среду в Москве ожидается плюс 19–21 градус.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили о дождях и грозах в течение новой недели в столице. Сообщалось, что возможные осадки будут носить кратковременный характер. Кроме того, прогнозировалось усиление ветра.

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