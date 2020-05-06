ЦОДД призвал водителей к осторожности в связи с грозой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичный Центр организации дорожного движения в своем аккаунте в Twitter порекомендовал москвичам соблюдать осторожность во время движения на транспорте.
Горожанам напомнили, что в Москве ожидается гроза и усиление ветра с порывами, достигающими 15-20 метров в секунду. В ЦОДД посоветовали оставаться дома в связи с плохими погодными условиями.
Мы уже привыкли к сообщениям о непогоде. Но в ближайшие часы и до конца дня крайне серьезное штормовое предупреждение: гроза и усиление ветра до 15-20 м/с.— ЦОДД (@gucodd) May 6, 2020
Будьте осторожны! По возможности #оставайтесьдома в безопасности. pic.twitter.com/eexBZS9MCs
Ранее пресс-служба Московского паркинга порекомендовала москвичам не парковать свои транспортные средства рядом с деревьями. Это связано с тем, что в Москве ожидаются гроза и сильный ветер в период с 12:00 6 мая до 01:00 7 мая.
В МЧС горожанам посоветовали не находиться на близком расстоянии от рекламных щитов и шатких конструкций. Автомобилистам же порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.
5 мая столичные коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра. Были приняты необходимые меры, нацеленные на предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций.
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