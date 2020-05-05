Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности из-за ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности в связи с непогодой, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По данным МЧС, до конца дня в столичном регионе ожидается усиление ветра с порывами до 21 метра в секунду. "В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций", – отметил заммэра, передает Агентство "Москва".
По его словам, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций. В режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады, которые готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, рекламных конструкций, добавил Бирюков.
Он призвал москвичей быть внимательными на улице. Если возникла необходимости выйти из дома, следует обходить стороной рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не парковать там машины.
ЦОДД подчеркнул, что водителям необходимо быть осторожнее. Специалисты Центра уточнили, что о поваленных знаках и развернутых светофорах горожане могут сообщить по телефону 3210.
Желтый уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье до четверга, 7 мая. Погода потенциально опасна из-за порывистого ветра и грозы.
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