Сильный ветер сохранится в Москве до пятницы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Усиление ветра до 20 метров в секунду прогнозируется в Москве в среду, 6 мая, передает ТАСС.

Завтра, 7 мая, по предварительным данным, порывы могут достигать 15–17 метров в секунду. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд, сильный ветер сохранится в столице до пятницы.

По его словам, это связано с грозовой активностью в городе.

"Как только грозовая деятельность, нужно сразу заходить в подъезды, в магазины, а не прятаться под деревьями", – отметил метеоролог.

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что столичные коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности из-за непогоды. В городе приняты меры по защите зданий, объектов торговли и транспорта, рекламных щитовых конструкций от порывов ветра. Бирюков призвал жителей быть предельно внимательными на улице.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что в День Победы в столице прогнозируется похолодание, температура днем не поднимется выше 17 градусов. К концу выходных в московский регион начнет возвращаться тепло.