В России теплеет в 2,5 раза быстрее жарких стран – климатолог

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Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что в России потепление идет в 2,5 раза быстрее, чем в жарких странах. Эксперт прокомментировал прогноз о наступлении опасной для жизни людей жары уже к 2050 году, сообщает ИА "НСН".

Ранее международная группа ученых заявила, что под угрозой окажется почти треть населения Земли. Речь шла о бедных слоях населения, живущих в жарких странах и не способных купить кондиционер.

"Такая тенденция, безусловно, намечается, потому что действительно идет разогрев, и коснется это в том числе самого теплого пояса Земли. Но насколько эти оценки соответствуют действительности, сказать трудно, ведь всякий климатический прогноз является вероятностным. По всей видимости, это посчитали по некоторой модели и получили такие результаты", – объяснил Киселев.

По его словам, нужно принимать меры на правительственном уровне для адаптации к изменяющимся условиям на фоне потепления.

Однако специалист подчеркнул, что таких же высоких температур на территории страны не будет. В частности, надо ориентироваться на умеренное в бытовом смысле потепление, отмечает Киселев.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о сроках прихода похолодания в Москву.