Облачная погода и небольшой дождь ожидается в столичном регионе 15 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице и Московской области в пятницу, 15 мая, ожидается облачная погода, небольшой дождь и до 13 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 11–13 градусов, по области – 8–13 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует западного направления со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что глобальное потепление на территории РФ наступает в 2,5 раза быстрее, чем в мире. Он отметил, что причиной этому выступают пространственные и временные особенности местонахождения страны.