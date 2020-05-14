Частые волны тепла ожидаются в России этим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Синоптики прогнозируют частые волны тепла в России этим летом, но погода будет изменчивой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладными периодами", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.
По его словам, лето будет неоднородным, погода будет меняться.
Замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов ранее сообщил, что сезон шквалистых ветров, который начался в столичном регионе, может продлиться до июля. По его словам, такие явления всегда связаны со встречей контрастных воздушных масс – когда в теплые воздушные массы вторгаются холодные.
Старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев ранее предупредил, что в России этим летом ожидаются природные катаклизмы разрушительного характера.
По словам Киселева, есть вероятность, что на страну могут обрушиться сильные ливни, ураганы и даже смерчи. Кроме того, не исключен риск засухи в ряде российских регионов.
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