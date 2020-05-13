Сезон шквалов в столичном регионе может продлиться до июля

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Сезон шквалистых ветров, который начался в столичном регионе, может продлиться до июля, сообщил замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

По его словам, такие явления всегда связаны со встречей контрастных воздушных масс – когда в теплые воздушные массы вторгаются холодные.

"Сейчас как раз такая ситуация – примерно к северо-востоку от Москвы находится циклон, и вращающийся в нем против часовой стрелки воздух с севера, с Архангельской области, заносит к нам холодные воздушные массы", – цитирует его Агентство "Москва".

Он пояснил, что все дело в разности температур между Московским регионом и регионом Баренцева моря, откуда приходит большая часть холодного вторжения. Специалист отметил, что она бывает максимальной с мая по июль. По этой причине такие явления, как шквалистый ветер, наиболее часто встречаются именно в этот период.

Семенов также обратил внимание, что обычно частота образования шквалов в столичном регионе спадает к июлю, но от единичных явлений никто не застрахован, заключил он.

Старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев ранее предупредил, что в России этим летом ожидаются природные катаклизмы разрушительного характера.

По словам Киселева, есть вероятность, что на страну могут обрушиться сильные ливни, ураганы и даже смерчи. Кроме того, не исключен риск засухи в ряде российских регионов.

Также эксперт предположил, что увеличение температуры на Крайнем Севере может привести к деградации вечной мерзлоты. Это в свою очередь может сказаться авариями на трубопроводах, линиях электропередач и дорогах.

