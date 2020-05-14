Минувшая среда в столице оказалась самым холодным днем с начала мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

13 мая стало в Москве самым холодным днем с начала месяца. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"В среду столичный регион оказался в холодном арктическом воздухе. На высоте 1,5 километра температура воздуха была отрицательной, около 5 градусов", – рассказали синоптики.

По словам метеоспециалистов, из-за сильного ветра холод проник в приземный слой. В этот день максимальная температура воздуха на ВДНХ достигла лишь 12,4 градуса.

Ранее сообщалось, что сезон шквалов в столичном регионе может продлиться до июля.

Кроме того, недавно горожан предупредили, что неустойчивая погода прогнозируется в течение недели в Москве.

До этого синоптики прогнозировали теплый май на большей части РФ.