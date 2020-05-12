Неустойчивая погода прогнозируется в течение недели в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Неустойчивая погода установится на текущей неделе в Москве. Жителей столицы предупреждают о небольших дождях и усилении ветра. При этом температура воздуха в регионе будет соответствовать апрельским значениям.
"Сегодня у нас июльское тепло – плюс 20–25, во второй половине дня ожидаются ливневые дожди с грозами и порывистым ветром. В среду – резкий обвал холода, пройдет холодный фронт. Ночью на среду пройдут кратковременные ливневые дожди по западу и северу Подмосковья, местами даже с мокрым снегом", – передает Агентство "Москва" сообщение синоптиков центра погоды "Фобос".
Также в столичном регионе прогнозируется усиление ветра до 12 метров в секунду. Местами порывы могут достигнуть штормовых значений – 15–20 метров в секунду.
Кроме того, на неделе в столице ожидается понижение температуры до 3–5 градусов, по области температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов.
Неустойчивый характер погоды будет сопровождаться облачностью с прояснениями и небольшими осадками, добавили метеорологи.
Ранее МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и усилении ветра. Его порывы до 21 метра в секунду сохранятся до конца вторника, 12 мая. В связи с этим Горожанам рекомендовали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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