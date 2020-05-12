МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и усилении ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МЧС предупредило москвичей об усилении ветра с порывами до 16-21 метра в секунду, которое сохранится до конца вторника, 12 мая.

В ведомстве уточнили, что в период с 11:00 до конца суток в городе ожидается кратковременный дождь, местами пройдет гроза, ветер будет дуть юго-западный.

Горожанам рекомендовали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Период предупреждения – с 21:00 11 мая до 19:00 13 мая.

Согласно прогнозам, во вторник температура в столичном регионе вырастет до 25 градусов. Однако затем стремительно похолодает.