Москвичей предупредили о сильном ветре

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Жителей Москвы предупредили о сильном ветре до вечера воскресенья. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По данным синоптиков, в столичном регионе 17 мая ожидается пасмурная погода с кратковременным дождем, также прогнозируется ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

Москвичам рекомендовали при сильном ветре обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Центральной части России сохранится аномально холодная погода. По его словам, температура будет ниже нормы на 3–4 градуса. Он отметил, что такая погода связана с переносом воздушных масс с северо-запада. Вильфанд добавил, что днем воздух будет прогреваться до 12–17 градусов.

Ранее метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова также подчеркнула, что температура воздуха в Москве и области в ближайшее время останется ниже нормы. Значение среднесуточной температуры останется ниже нормы на 4 градуса. По ее словам, подобная погода больше характерна для конца апреля.

Самым холодным днем с начала мая оказалась среда на текущей неделе. Из-за сильного ветра холод проник в приземный слой. В этот день максимальная температура воздуха на ВДНХ достигла лишь 12,4 градуса.

