Столичных водителей попросили соблюдать осторожность из-за сильного ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичных автомобилистов предупредили об ухудшении погоды. Об этом сообщает пресс-служба АМПП.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 19 метров в секунду. Будьте осторожны! По возможности оставайтесь дома", – заявили в пресс-службе АМПП.

Москвичей предупредили о сильном ветре. МЧС рекомендует горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. В связи с непогодой в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в центральной части России сохранится аномально холодная погода. Температура будет ниже нормы на 3–4 градуса.