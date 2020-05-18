Москвичей предупредили о сильном ветре

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До 21:00 понедельника в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого могут доходить до 19 метров в секунду, говорится на официальной странице МЧС РФ.

МЧС рекомендует горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобиль же лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в центральной части России сохранится аномально холодная погода. По его словам, температура будет ниже нормы на 3–4 градуса. Он отметил, что такая погода связана с переносом воздушных масс с северо-запада.

Тем временем к концу недели в город может вернуться теплая и солнечная погода, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По его словам, воздух в городе прогреется до +17 градусов.

Однако он заявил, что наслаждаться такой погодой столичным жителям придется недолго: уже к понедельнику подойдет очередной циклон и погода изменится.

Согласно прогнозам синоптиков, май 2020 года в столице может установить рекорд по количеству ветреных дней. Самым холодным днем с начала мая оказалась среда на прошлой неделе. В этот день максимальная температура воздуха на ВДНХ достигла лишь 12,4 градуса.

