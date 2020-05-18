Май в Москве может стать самым ветреным с начала столетия

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Май 2020 года в столице может установить рекорд по количеству ветреных дней с начала столетия. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Небо затянули облака, и ветер начал усиливаться. После 12 часов и до 18-19 часов порывы ветра в Москве и области достигнут 14-17 метров в секунду", – следует из прогноза метеоспециалистов на 18 мая. К границам столичной области с запада приблизился холодный атмосферный фронт.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшую неделю в регионе не стоит ожидать потепления. По его словам, причина аномального холода заключается в североатлантическом циклоническом вихре, который позволяет арктическим воздушным массам добраться до территории Центральной России.

Также в Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности. Предупреждение из-за сильного ветра в столичном регионе действует с 9:00 18 мая до 21:00 19 мая.