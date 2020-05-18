Синоптик призвал россиян не ждать тепла до конца мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какие климатические изменения будут характерны для центральной России до конца мая, передает ИА "НСН".

Он подчеркнул, что в ближайшую неделю в регионе не стоит ожидать потепления. По словам Тишковца, причина аномального холода заключается в североатлантическом циклоническом вихре, который позволяет арктическим воздушным массам добраться до территории центральной России.

Синоптик отметил, что температура воздуха будет равна апрельским значениям. Чаще всего холода будут сопровождаться облачной погодой.

"Температура будет опускаться до апрельских значений, ночами до 0… +5 градусов. На земле будут заморозки. Днем холоднее всего будет завтра, до +10 градусов. Дальше температура чуть приподнимется, от +8 до +13 градусов. К выходным – с трудом до +15 градусов. Почти каждый день будут идти короткие дожди, и много-много облаков", – сообщил Тишковец.

Он добавил, что повышение температуры стоит ожидать лишь к концу мая. Синоптик подчеркнул, что такие похолодания в этом месяце – нетипичное явление для центральной России.

"Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое", – заключил Тишковец.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильном ветре. Столичных жителей призвали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. В связи с высокой вероятностью возникновения порывистого ветра в Москве объявили желтый уровень погодной опасности.

Кроме того, 17 мая в Москве прошел град. Выпадение осадков зафиксировали на юго-западе и юге Москвы. Тишковец также предупредил о шквалистом ветре, скорость которого может достигать от 15 до 20 метров в секунду.