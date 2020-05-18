Москвичам пообещали солнечную и теплую погоду в конце недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
В столице в три последних дня этой недели ожидается солнечная погода без осадков и температура от плюс 14 до плюс 17 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Уже в пятницу, субботу и воскресенье атмосферное давление резко начнет повышаться, и на три дня погоду будет определять гребень антициклона. При таких условиях погода будет практически малооблачной, без осадков, солнечной, но будет прохладно, в пределах 14–17 градусов", – сказал Синенков РИА Новости.
По его словам, наслаждаться такой погодой столичным жителям не долго – уже к понедельнику подойдет очередной циклон, и погода изменится.
Согласно прогнозам синоптиков, май 2020 года в столице может установить рекорд по количеству ветреных дней с начала столетия.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшую неделю в регионе не стоит ожидать потепления.
Также в Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности. Предупреждение из-за сильного ветра в столичном регионе действует с 9:00 18 мая до 21:00 19 мая.
"Утро": пасмурная погода в столице сохранится до конца недели
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