Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 18–25 метров в секунду. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе были приняты необходимые меры по защите от ветра жилых домов, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций. Аварийные службы следят за состоянием линий электропередачи.

Бирюков посоветовал москвичам не приближаться к рекламным щитам, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили.

Ранее о порывистом ветре в городе предупреждали сотрудники МЧС. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности до вечера 19 мая.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Центральной части России сохранится аномально холодная погода. По его словам, температура будет ниже нормы на 3–4 градуса. Он отметил, что такая погода связана с переносом воздушных масс с северо-запада.

Согласно прогнозам синоптиков, май 2020 года в столице может установить рекорд по количеству ветреных дней. Самым холодным днем с начала мая оказалась среда на прошлой неделе. В этот день максимальная температура воздуха на ВДНХ достигла лишь 12,4 градуса.

