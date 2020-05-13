Тренер рекомендовала заняться растяжкой в период самоизоляции

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Тренер организации "Беговое сообщество" Вера Соснова рекомендовала в условиях самоизоляции заниматься стретчингом – растяжкой. Это позволит избежать проблем со спиной, вызванных длительной работой за компьютером и сидячим образом жизни, сообщает Агентство "Москва".

"Стретчинг ускоряет восстановление ваших мышц после силовых нагрузок, помогает предотвратить возникновение болей в мышцах и за счет улучшения притока крови и кислорода ускоряет восстановление мышечных волокон", – рассказала Соснова.

По ее словам, растяжка улучшает силу и выносливость мышц и эффективно помогает бороться с болями в спине. Она рекомендует заниматься под присмотром специалиста-тренера или с подходящим комплексом в формате онлайн-тренировок.

Соснова отметила, что частота тренировок является индивидуальным вопросом. Новичкам она рекомендовала заниматься два раза в неделю, более опытные спортсмены могут проводить от четырех до пяти тренировок в неделю.

"Эластичность мышц у всех разная, и вероятность сесть на шпагат, к примеру, по временным рамкам для каждого может отличаться. При правильно подобранных тренировках результат не заставит себя ждать", – отметила тренер.

Ранее Московские центральные диаметры (МЦД) подготовили для пассажиров онлайн-тренировку по фитнесу совместно с Crocus Fitness. Тренировка состоит из разминки, функциональных упражнений и легкой растяжки. Она доступна как для новичков, так и для увлекающихся спортом людей.