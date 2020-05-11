Москвичам предложили заняться йогой и испечь сладости во время самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Онлайн-программа "Московских сезонов дома" продолжается. Москвичи смогут в онлайн-формате послушать отрывок романа Михаила Булгакова Мастер и Маргарита, заняться йогой с тренером или испечь сладости, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Профессиональные хайлайнеры, которые обычно выступали на площадках "Московских сезонов", записали серию видеоприветов. Уже сейчас можно посмотреть тренировку Мии Нобле из Канады и трюки в исполнении Фриди Кюне из Германии.
Вскоре появится видео от хайлайнера от Франции Натана Полана. Кроме того, в будни будут выходить новые выпуски видеозарядки от йога-тренера Тани Россман.
Литературный проект "Москва на страницах книг" приглашает вспомнить роман "Мастер и Маргарита". 12 мая в 12:00 диктор радио и телевидения Сергей Вострецов зачитает отрывок произведения Михаила Булгакова.
Почти каждый день зрителей ждут музыкальные прямые эфиры. На мастер-классе взрослым и детям предложат познакомиться с творчеством художника-авангардиста Казимира Малевича, создать SPA-набор для ванной и нарисовать кофейную карту.
Также зрители научатся печь нежные бисквитные пирожные Вупи-пай, шоколадный фондан и рулет из безе с кремом и свежими ягодами.
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая. В общественном транспорте Москвы станет обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу после 12 мая сохранится.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: