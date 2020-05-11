Москвичам предложили заняться йогой и испечь сладости во время самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Онлайн-программа "Московских сезонов дома" продолжается. Москвичи смогут в онлайн-формате послушать отрывок романа Михаила Булгакова Мастер и Маргарита, заняться йогой с тренером или испечь сладости, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Профессиональные хайлайнеры, которые обычно выступали на площадках "Московских сезонов", записали серию видеоприветов. Уже сейчас можно посмотреть тренировку Мии Нобле из Канады и трюки в исполнении Фриди Кюне из Германии.

Вскоре появится видео от хайлайнера от Франции Натана Полана. Кроме того, в будни будут выходить новые выпуски видеозарядки от йога-тренера Тани Россман.

Литературный проект "Москва на страницах книг" приглашает вспомнить роман "Мастер и Маргарита". 12 мая в 12:00 диктор радио и телевидения Сергей Вострецов зачитает отрывок произведения Михаила Булгакова.

Почти каждый день зрителей ждут музыкальные прямые эфиры. На мастер-классе взрослым и детям предложат познакомиться с творчеством художника-авангардиста Казимира Малевича, создать SPA-набор для ванной и нарисовать кофейную карту.

Также зрители научатся печь нежные бисквитные пирожные Вупи-пай, шоколадный фондан и рулет из безе с кремом и свежими ягодами.

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая. В общественном транспорте Москвы станет обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу после 12 мая сохранится.