В АТОР рассказали, можно ли перебронировать аннулированный в июне тур из-за пандемии

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что делать с запланированными на июнь турами за рубеж, которые были аннулированы из-за пандемии коронавируса.

По мнению Горина, если туроператор из-за пандемии аннулировал ваш запланированный в июне тур, лучше всего перебронировать его в тот же отель на более поздний период. Доплачивать не придется, если новая бронь сделана на таких же условиях (количество дней пребывания, питание, категория номера и другое). "В этом случае аннуляция тура происходит без фактически понесенных расходов, без штрафов", – сообщил эксперт.

В настоящее время туроператоры и турагентства ждут решения Госдумы и правительства по утверждению формы гарантийных обязательств. Оно должно быть рассмотрено во втором и третьем чтениях и утверждено Советом Федерации. При положительном решении туроператоры смогут перебронировать туры на более поздний срок с сохранением обязательств.

"Волноваться здесь не нужно. Туроператоры перебронируют туры без штрафов. В случае утверждения правительством формы гарантийных обязательств туристы, которые не знают, на какие даты они хотят перебронировать тур, смогут перенести бронь даже на следующий год", – подчеркнул Горин.

Ранее российские туроператоры стали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям на первый месяц лета из-за пандемии. Об этом объявили компании ANEX Tour, Coral Travel и PEGAS Touristik.