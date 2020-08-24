Стационарное отделение скорой медпомощи появится на территории больницы имени Вересаева

15:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Стационарное отделение скорой медицинской помощи появится на территории больницы имени Вересаева. Разрешение оформил Мосгосстройнадзор, сообщает пресс-служба комитета.
Четырехэтажное здание построят на Лобненской улице, в отделении будет 30 диагностических коек. На первом этаже планируется размещение четырех боксированных палат, санпропускников, кабинетов рентгена и УЗИ, помещений лучевой диагностики, процедурных КТ. На втором сделают смотровые терапевтического, хирургического и специализированного профилей, кабинеты функциональной диагностики, колоно- и гастроскопии, гипсовые и перевязочные помещения.
На третьем разместятся диагностическое палатное отделение и палата интенсивной терапии. На четвертом этаже будут располагаться операционный блок с шестью операционными залами и послеоперационными койками, лаборатория срочных анализов.
Прилегающую территорию благоустроят, вокруг здания организуют объезд с разворотными и стояночными площадками. Строительство объекта будет идти за счет средств городского бюджета.
В районе Измайлово будет построена детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, открыть новое медучреждение собираются в 2022 году. Поликлиника будет относиться ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи – это предполагает использование современного высокотехнологического медоборудования, расходных материалов и медикаментов.
В течение трех лет в Москве должны отремонтировать порядка 150 поликлиник. По словам Сергея Собянина, в приоритете – модернизация тех, что были построены 30–70 лет назад. Мэр подчеркнул, что при ремонте особое внимание уделят созданию среды, благожелательной к пациенту. Кроме того, 35 поликлиник города получат дополнительные мощности для бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования.
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