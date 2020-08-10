Новая детско-взрослая поликлиника появится в районе Измайлово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену появится в районе Измайлово, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, ввести в эксплуатацию новое медучреждение планируют в 2022 году, идет разработка проектно-сметной документации.

Поликлиника будет относиться ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи, что предполагает использование современного высокотехнологического медицинского оборудования, расходных материалов и медикаментов.

Пятиэтажное здание расположится по адресу Измайловский проспект, дома 63, 65 и 67. В нем разместят отделения терапии, лучевой и функциональной диагностики, аптеку, административно-хозяйственные помещения и кафе. Также предусмотрены блоки для приема анализов, выдачи больничных и рецептов, патронажной службы, реабилитации и другие помещения.

"В этом году уже ввели в эксплуатацию детскую поликлинику № 71 на 320 посещений в смену в Марфине и детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену в районе Замоскворечье. До конца года планируется приступить к строительству еще 14 амбулаторно-поликлинических учреждений", – рассказал Рафик Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что 35 поликлиник города получат дополнительные мощности, нужные для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования.