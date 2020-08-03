Детско-взрослая поликлиника с травматологическим пунктом появится в Строгине

13:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Детско-взрослая поликлиника с травмпунктом появится в районе Строгино. Сейчас ведется разработка проектной документации, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Новая поликлиника, рассчитанная на 750 посещений в смену, будет построена по адресу улица Твардовского, владение 10.
"Медицинское учреждение будет относиться к поликлиникам второго уровня, которые оказывают специализированную медицинскую помощь с использованием современного высокотехнологического оборудования", – говорится в сообщении.
В семиэтажном здании расположится отделение функциональной диагностики, терапевтическое отделение, блок лучевой диагностики с МРТ и КТ, отделение медицинской профилактики, отделения профильных специалистов и травмпункт.
Поликлинику оснастят новым современным медицинским, технологическим оборудованием и мебелью с учетом потребностей маломобильных групп населения.
"В столице в ближайшие три года появятся 39 новых медицинских объектов, в числе которых детские и взрослые городские поликлиники, лечебно-диагностические, инфекционные комплексы, подстанции скорой медицинской помощи", – рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что на территории ГКБ имени Вересаева построят корпус скорой помощи. В корпусе разместятся терапевтический, хирургический и диагностический блоки.
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