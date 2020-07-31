Назван средний возраст закрывающихся на ремонт поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средний возраст 25 московских поликлиник, в которых сделают капитальный ремонт, составляет более 45 лет, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В конце июня еще 25 зданий городских поликлиник, расположенных в восьми округах Москвы, ушли на капитальный ремонт. Большинство из них было построено много десятилетий назад – их средний возраст составляет более 45 лет", – приводится в материале сообщение пресс-службы комплекса социального развития столицы.

Как отмечается, во многих городских поликлиниках делали только косметический ремонт и значительная часть коммуникаций устарела. Так, замены требуют вентиляция и проводка.

В материале говорится, что специалисты отремонтируют все внутренние помещения и фасады зданий, а также благоустроят прилегающие территории. После завершения ремонта все кабинеты оснастят современным диагностическим оборудованием, а зоны ожидания станут удобными и просторными.

В капитальном ремонте 25 столичных поликлиник задействованы более 5 тысяч строителей и 300 единиц техники. На каждом объекте работают в среднем по 200 человек в смену.

Осенью 2019 года стало известно, что в Москве за три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху.

В каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать специалисты пяти узких направлений.