На территории ГКБ имени Вересаева построят корпус скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москомархитектура согласовала проект нового корпуса для городской клинической больницы имени Вересаева, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в четырехэтажном здании общей площадью 11 тысяч квадратных метров появится отделение скорой помощи на 30 коек.

В корпусе разместятся терапевтический, хирургический и диагностический блоки. Новое отделение скорой помощи соединят с расположенным рядом корпусом больницы подземным переходом.

Корпуса больницы выкрашены в светло-серый цвет, новое отделение оформят в той же гамме. На прилегающей территории разобьют газон, установят лавочки, сделают подъезд для машин и пешеходные дорожки.

Больница имени Вересаева впервые открыла свои двери в 1937 году. Тогда построили здания поликлиники и больницы на 25 коек. Сегодня это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, которое оказывает круглосуточную специализированную медицинскую помощь, включая прием пострадавших в условиях ЧС.

Ранее сообщалось о том, что до конца года в Москве построят 13 медицинских объектов, среди которых – поликлиники, больницы и станции скорой помощи. Отмечается, что часть из них возводится за счет средств частных инвесторов.