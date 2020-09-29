Собянин: москвичи получили более 770 тыс упаковок бесплатных лекарств для сердца и сосудов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи получили более 770 тысяч упаковок бесплатных лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний с начала этого года, сообщил Сергей Собянин.

"Постоянно расширяем программы по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в прошлом году решили выдавать бесплатные лекарства москвичам старше 18 лет", – написал мэр в Twitter.

Собянин уточнил, что такие лекарства получают пациенты с мерцательной аритмией, высоким уровнем холестерина, а также лица, перенесшие острый инфаркт миокарда.

"В рамках программы с начала 2020-го москвичи с болезнями сердца получили почти 490 тысяч упаковок лекарств. Пациенты с льготным статусом – больше 280 тысяч. Всего – свыше 770 тысяч упаковок", – написал глава города.

Мэр уточнил, что лекарства выписывает врач. Для получения нужно иметь медицинские показания.

Ранее Собянин принял решение об обеспечении паллиативных пациентов бесплатными медицинскими изделиями на дому. Для пациентов предоставят аппараты искусственной вентиляции легких, инфузионные насосы, кислородные концентраторы, а также абсорбирующее белье и средства гигиены. Помимо этого, выделять планируют ходунки, медицинские кровати и иные средства поддержки и реабилитации многоразового использования. Их будут давать во временное пользование.

Получить медицинские изделия и средства реабилитации можно будет в территориальных центрах социального обслуживания и специальных прокатных центрах, которые создадут при медучреждениях, оказывающих паллиативную помощь, сообщил мэр.

