Кабмин поменял правила составления перечня важнейших лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оперативном включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, опасных для окружающих. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Цены на медикаменты из этого списка регулируются государством. Кроме того, их бесплатно выдают льготникам. Таким образом, чем быстрее лекарство появляется в перечне, тем доступнее оно для граждан, объяснили в пресс-службе.

"Ускоренный порядок включения препаратов от опасных заболеваний в перечень жизненно необходимых будет действовать при введении режима ЧС или появлении угрозы распространения опасных заболеваний", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что государство будет регулировать распределение первой зарегистрированной в России вакцины от коронавируса. В правительстве отметили, что это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита.