Собянин принял решение обеспечить паллиативных пациентов медизделиями на дому

13:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин принял решение об обеспечении паллиативных пациентов бесплатными медицинскими изделиями на дому. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
"Пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи, будут бесплатно получать необходимые медицинские изделия для использования на дому", – указано в сообщении.
Для пациентов предоставят аппараты искусственной вентиляции легких, инфузионные насосы, кислородные концентраторы, а также абсорбирующее белье и средства гигиены. Помимо этого, выделять планируют ходунки, медицинские кровати и иные средства поддержки и реабилитации многоразового использования. Их будут давать во временное пользование.
Получить медицинские изделия и средства реабилитации можно будет в территориальных центрах социального обслуживания и специальных прокатных центрах, которые создадут при медучреждениях, оказывающих паллиативную помощь, сообщил мэр.
Согласно предварительной оценке, новый порядок обеспечения медицинскими изделиями позволит улучшить качество жизни 30–35 тысяч пациентов в Москве.
В постановлении мэра также сказано о расширении перечня бесплатных лекарств для граждан льготных категорий. В него вошли этионамид, элотузумаб, гадотеридол и сезонные вакцины. Список орфанных заболеваний дополнили апластической анемией и наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра).
В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оперативном включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств медикаментов для лечения и профилактики заболеваний, опасных для окружающих. Отмечалось, что цены на препараты будут регулироваться на государственном уровне.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: