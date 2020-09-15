Собянин принял решение обеспечить паллиативных пациентов медизделиями на дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял решение об обеспечении паллиативных пациентов бесплатными медицинскими изделиями на дому. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи, будут бесплатно получать необходимые медицинские изделия для использования на дому", – указано в сообщении.

Для пациентов предоставят аппараты искусственной вентиляции легких, инфузионные насосы, кислородные концентраторы, а также абсорбирующее белье и средства гигиены. Помимо этого, выделять планируют ходунки, медицинские кровати и иные средства поддержки и реабилитации многоразового использования. Их будут давать во временное пользование.

Получить медицинские изделия и средства реабилитации можно будет в территориальных центрах социального обслуживания и специальных прокатных центрах, которые создадут при медучреждениях, оказывающих паллиативную помощь, сообщил мэр.

Согласно предварительной оценке, новый порядок обеспечения медицинскими изделиями позволит улучшить качество жизни 30–35 тысяч пациентов в Москве.

В постановлении мэра также сказано о расширении перечня бесплатных лекарств для граждан льготных категорий. В него вошли этионамид, элотузумаб, гадотеридол и сезонные вакцины. Список орфанных заболеваний дополнили апластической анемией и наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра).

В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оперативном включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств медикаментов для лечения и профилактики заболеваний, опасных для окружающих. Отмечалось, что цены на препараты будут регулироваться на государственном уровне.

