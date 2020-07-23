В Минтруде предложили разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В Минтруде предложили расширить перечень товаров и услуг, которые граждане смогут приобрести на деньги от государственной социальной помощи. В список предлагают внести одежду, обувь, товары и услуги для дошкольного и школьного образования, говорится в проекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что на сегодняшний день в перечень входят товары первой необходимости, лекарства, услуги по лечению, профилактические медосмотры, стимулирование ведения ЗОЖ, дошкольного образования.

Также планируется разрешить использовать соцпомощь на покупку материально-производственных запасов, имущественных обязательств на праве аренды, необходимых для предпринимательской деятельности.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение в правительство и Госдуму, в котором предложила освободить от платы за ясли и детский сад семьи с низким доходом.

Волынец выразила мнение, что это может стать хорошей поддержкой для нуждающихся семей. По ее словам, освободить от платы за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов.