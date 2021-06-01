Свыше 65 млн записей добавили москвичи в дневник здоровья

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жители столицы внесли свыше 65 миллионов записей в раздел "Дневник здоровья" с момента его создания в электронной медицинской карте на mos.ru, а также в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что информация, собранная в дневнике, позволяет медикам составить более полную картину о здоровье пациента, а также оперативно отслеживать динамику изменений. Чаще всего москвичи вносят данные о пульсе. Основную часть сведений передают в медкарту автоматически при помощи приложений, синхронизированных с умными гаджетами.
Так, чтобы настроить отправку данных о таких показателях, как температура тела, артериальное давление, пульс, уровень кислорода и сахара в крови, нужно зайти в раздел "Прочее" в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Там необходимо нажать на кнопку "Отправка данных", после чего выбрать свой полис и показатели, которые будут отправляться при каждом входе в приложение.
Кроме того, перед настройкой нужно удостовериться, что приложению "ЕМИАС.ИНФО" предоставлен доступ к данным AppleHealth или GoogleFit. Для этого стоит обновить приложение и подтвердить разрешение на доступ к указанным сервисам.
Ранее стало известно, что количество центров госуслуг, в которых можно пройти медобследование, увеличилось вдвое. Изначально такая возможность была доступна в 10 центрах "Мои документы", затем в 30, а теперь в 58.
Там можно сделать анализ состава тела, проверить уровень кислорода в крови, артериальное давление, а также измерить пульс.
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