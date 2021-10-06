В Южном Бутове обустроили новое общественное пространство. Парковую территорию облагородили вблизи улиц Маршала Савицкого и Брусилова. Теперь там есть амфитеатр со сценой и зрительным залом для проведения праздников и концертов.

Любители спорта получили площадку для стритбола. Скоро появятся еще места для детской активности. А мамы и пенсионеры оценили зону с удобными лавочками для тихого отдыха. Дорожки проложили с учетом "народных троп". А 120 новых фонарей позволят комфортно передвигаться по ним даже ночью.

В парке высадили около 5 тысяч кустарников и более 160 деревьев, уложили газон и разбили цветники. Для выгула собак оборудуют отдельную площадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.