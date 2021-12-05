Новую станцию БКЛ "Мичуринский проспект" подключили к электросетям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты завершили работы по присоединению новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро "Мичуринский проспект" к электросетям. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Для электроснабжения нового транспортного объекта проложили кабельные линии напряжением 20 киловольт общей протяженностью более 3 километров. Сети 20 киловольт отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии", – говорится в материале.

Отмечается, что также специалисты комплекса ведут работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности у станции. Общая площадь территории, подлежащей благоустройству, превышает 3 гектара.

Ранее специалисты начали строительство платформы на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро "Марьина Роща". Забетонированы уже первые 40 метров площадки.