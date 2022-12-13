Ящики для писем Деду Морозу появились на ряде ж/д станций столицы и Подмосковья

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева

Пассажиры нескольких железнодорожных станций столицы и Московской области могут отправить письма Деду Морозу, говорится в сообщении на сайте ЦППК.

Так, ящики для посланий установили у пригородных касс ЦППК на станциях Солнечная, Верхние Котлы, Реутов и Мытищи.

"Теперь и пассажиры пригородных поездов могут присоединиться к акции "Почта Деда Мороза", – говорится в сообщении.

Отправить письмо новогоднему волшебнику и получить от него ответ можно, если указать на конверте полный обратный адрес.

25 декабря письма передадут в Московскую усадьбу Деда Мороза. Все участники акции получат ответное письмо.

С 18 ноября в 41 парке Москвы стартовала акция "Почта Деда Мороза". Отправить письмо волшебнику могут все желающие до 16 января. Всего установлено 58 ящиков, послания планируется забирать каждую неделю.

24 ноября новогодняя почта Деду Морозу заработала на ВДНХ, там оборудовали ящики для писем зимнему волшебнику. Почта будет работать на ВДНХ до 15 января следующего года.



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