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Читатели немецкой газеты возмутились новогодним обращением Шольца
Фото: ТАСС/AP/Michael Kappeler
Читатели немецкого издания Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца, который призвал продолжать поддержку Украины.
В обращении к населению Германии Шольц немецкий лидер также призвал и дальше сокращать потребление электроэнергии, заверив, что ФРГ достигнет независимости от российских ресурсов.
"Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов", – высказался один из читателей.
Другой комментатор обвинил немецкое правительство в усугублении энергетических проблем, еще один добавил, что расплачиваться за это приходится простым гражданам.
Другие читатели сообщили, что испытывают стыд за Шольца и призвали его к отставке.
Ранее пользователи Twitter не поддержали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о невозможности нормальных взаимоотношений с РФ. Один из читателей посчитал, что слова Бербок противоречат национальным интересам Германии и призвал ее уйти в отставку.
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