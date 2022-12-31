Читатели немецкой газеты возмутились новогодним обращением Шольца

Фото: ТАСС/AP/Michael Kappeler

Читатели немецкого издания Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца, который призвал продолжать поддержку Украины.

В обращении к населению Германии Шольц немецкий лидер также призвал и дальше сокращать потребление электроэнергии, заверив, что ФРГ достигнет независимости от российских ресурсов.

"Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов", – высказался один из читателей.

Другой комментатор обвинил немецкое правительство в усугублении энергетических проблем, еще один добавил, что расплачиваться за это приходится простым гражданам.

Другие читатели сообщили, что испытывают стыд за Шольца и призвали его к отставке.

Ранее пользователи Twitter не поддержали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о невозможности нормальных взаимоотношений с РФ. Один из читателей посчитал, что слова Бербок противоречат национальным интересам Германии и призвал ее уйти в отставку.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!