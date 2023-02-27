Собянин: в 2023 году гранты на реализацию полезных для горожан проектов получили 227 НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарина

Объем грантов для некоммерческих организаций в столице в 2022 году увеличили в 1,5 раза. В этом году гранты на реализацию полезных для москвичей проектов уже получили 227 НКО, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"НКО – надежный партнер правительства Москвы в решении множества больших и малых проблем, с которыми сталкиваются жители нашего города. Мы активно поддерживаем некоммерческие организации в их стремлении делать добро, и одной из самых востребованных форм поддержки являются гранты мэра Москвы на реализацию социально значимых проектов", – рассказал мэр.

По его словам, с 2002 года город поддержал порядка 3,2 тысячи инициатив, участниками которых стали более девяти миллионов москвичей. В 2022 году объем финансирования увеличился в 1,5 раза – с 400 до 600 миллионов рублей.

Собянин напомнил, что НКО, зарегистрированные более года назад, могут получить на реализацию своих проектов до пяти миллионов рублей. Те же, что работают от шести месяцев до года, могут получить до 500 тысяч.

На конкурс подали 923 заявки по 12 номинациям. Победили 227 НКО, и 92 из них впервые получили грантовую поддержку.

Ранее в благотворительный сервис на городском портале mos.ru была добавлена новая категория "Экология". Москвичи смогут поддержать программы по защите окружающей среды. Собранные на портале mos.ru средства направят на развитие инфраструктуры по сбору ненужных вещей.



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